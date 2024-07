فيديوهات "الزاوية الأخرى" لمحاولة اغتيال ترامب.. كيف اختبأ من "القنص"؟

كتب- محمد صفوت:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات جديدة لمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب.

وتمكن مصور من صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، من التقاط اللحظات التي أعقبت سماع أصوات عالية في التجمع.

Washington Post photographer Jabin Botsford covered the Trump rally shooting on July 13 in Butler, Pa. Here's what he saw. pic.twitter.com/V3bVUQPKis

وذكرت الصحيفة الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، أن مصورها قال إنه رأى ما يبدو أنه دماء على وجه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتقول الصحيفة أنه خلال التجمع الانتخابي لترامب، وأثناء إلقاء كلمة من شاشة عرض، قال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية لأنصاره في حشد انتخابي بولاية بنسيلفانيا: "أنتم لا تمانعون إن توقفت عن القراءة من شاشة العرض مباشرة، شاشات العرض هذه مملة للغاية".

Rumors are circulating that the Trump assassination attempt was an inside job after the release of this angle. Pay attention to what the secret service agent does seconds before! pic.twitter.com/y5KhZUlVJR