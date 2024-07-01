الأردن يسير 32 شاحنة مساعدات جديدة إلى غزة

عمان - ( د ب أ)

عبرت قافلة مساعدات إنسانية جديدة، اليوم الاثنين، إلى قطاع غزة تم تسييرها من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

ووفق بيان للهيئة، أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، تتكون القافلة من 32 شاحنة تم تجهيزها بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي وبدعم من اتحاد الطلبة الإندونيسيين وصندوق إغاثة الطفل الفلسطيني وغيرها من الحملات الشعبية.

وتحمل القافلة طرودا غذائية أساسية ومواد إغاثية مثل الخيم والمستلزمات الطبية، لتوزيعها على الأهالي في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وأشار أمين عام الهيئة حسين الشبلي إلى أنه نظرا للنقص الحاد في وحدات الدم الذي يعانيه قطاع غزة، تم إطلاق حملة التبرع بالدم بالتعاون مع النقابات المهنية الأردنية لإرسالها ضمن القوافل البرية لتزويد المستشفيات والمراكز الصحية بها لغايات تنفيذ الإجراءات اللازمة وتطبيب جراح أهالي في غزة.