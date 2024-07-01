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اليسار ينتفض.. فوز "يمين لوبان" يثير العنف والاحتجاجات في فرنسا- فيديو

02:56 م الإثنين 01 يوليو 2024
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    الاحتجاجات في فرنسا
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    الاحتجاجات في فرنسا
  • عرض 5 صورة
    الاحتجاجات في فرنسا
  • عرض 5 صورة
    الاحتجاجات في فرنسا
  • عرض 5 صورة
    الاحتجاجات في فرنسا

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كتب- محمد صفوت:

تقدم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان وحلفاؤه بحصوله على نسبة تتراوح بين 33% و34.2% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية، ما تسبب في اندلاع احتجاجات واسعة بدعوة من اليسار تخللتها أعمال عنف.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن حزب الجبهة الشعبية الجديدة اليساري، حل ثانيًا بنسبة 28%، وفي المركز الثالث جاء تحالف "إنسامبل" الوسطي بزعامة الرئيس ماكرون بنحو 20.5%.

وكانت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني قالت في وقت سابق إن معسكر ماكرون "قُضي عليه تقريبا"، خلال الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

ماكرون يخسر رهانه

بعد الهزيمة المذلة أمام التجمع الوطني في الانتخابات البرلمانية الأوروبية، دعا ماكرون إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في بلاده، ما اعتبره كثيرون مقامرة غير محسوبة لماكرون.

وجاءت النتائج التي كشف عنها اليوم، بمثابة صدمة للرئيس الفرنسي، وتعني نتيجة الفوز أن التجمع الوطني قد يصبح الحزب الذي سيشكل الحكومة الفرنسية المقبلة.

أعمال عنف

بعد إعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية، اندلعت أعمال عنف وشغب في عدة مدن فرنسية احتجاجًا على صعود اليمين المتطرف، وتصاعدت الاحتجاجات في أنحاء باريس بعد فوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية المبكرة.

وشهدت عدة مدن وميادين فرنسية، احتجاجات حاشدة تلبية لدعوة "التحالف اليساري الجديد" وشارك بها سياسيين يساريين بارزين.

وخرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الفرنسية والمدن الكبرى بعد أنباء فوز حزب مارين لوبان اليميني المتطرف في الجولة الأولى من الانتخابات وحصوله على ما نسبته 34% تقريبًا من إجمالي الأصوات.

وأظهرت الصور المتظاهرين الفرنسيين وهم يتسلقون "نصب الجمهورية" في ساحة الجمهورية التاريخية، وأضرمت النيران في حواجز وضعتها الشرطة، وفي صناديق القمامة وتحطمت واجهات متاجر.

وردت شرطة مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في الشوارع.

ويحتاج حزب مارين لوبان إلى 289 مقعدا على الأقل حتى يتمكن من تحقيق الأغلبية في البرلمان الفرنسي، ويتمتع اليمين المتطرف بفرصة جيدة للتمكن من تشكيل حكومة في دولة عضو دائم مسلح نوويًا في مجلس الأمن وتلعب دورًا رئيسيًا في الأمن العالمي من شمال الأطلسي إلى المحيط الهادئ.

فرنسا العنف وزارة الداخلية الفرنسية الانتخابات البرلمانية الفرنسية
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