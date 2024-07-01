تصعيد جديد.. الاحتلال يقتحم عدة مناطق ويطلق الغاز في الضفة الغربية

كتب- محمد فتحي:

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسال للدموع تزامنا مع اقتحام قرية شقبا غرب رام الله في الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ووفقا للقناة، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق قال تلفزيون فلسطين، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بصاروخ منزلا في حارة المنشية بمخيم نور شمس في طولكرم، مما أدى لاستشهاد سعيد الجابر وإصابة 5 آخرين بينهم أطفال.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن الشهيد الجابر هو قائد ومؤسس كتيبة مخيم نور شمس التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وأقدم مطارد للاحتلال الإسرائيلي في محافظة طولكرم.

وشيّع الآلاف من أبناء طولكرم جثمان الشهيد الجابر، وهم يرددون هتافات تؤيد المقاومة، وتطالب بالثأر من الاحتلال.