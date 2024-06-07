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BBC

وزير الدفاع الأمريكي: لم نلحظ حركة كبيرة للجيش الإسرائيلي باتجاه رفح

11:51 ص الجمعة 07 يونيو 2024

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

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وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ونشجعها في الوقت نفسه على خفض عدد الضحايا المدنيين.

وأضاف "كنا واضحين مع إسرائيل بأن شن عملية كبيرة في رفح شبيهة بما جرى في مدينة غزة وأماكن أخرى سيكون مشكلة".

وتابع "طلبنا من إسرائيل نقل المدنيين خارج ساحة المعركة حتى تكون عملياتها أكثر دقة وللحد من الأضرار الجانبية، ولم نلحظ حتى الآن وجود حركة كبيرة للجيش الإسرائيلي في اتجاه رفح وسنواصل مراقبة الوضع".

لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي إسرائيل معبر رفح طوفان الأقصى
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