إعلان

BBC

حماس ترفض قرار الكنيست بمنع فتح مقرات دبلوماسية أجنبية في القدس لتقديم الخدمات لفلسطينيين

11:22 م الأربعاء 05 يونيو 2024

حركة حماس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

غزة - (د ب أ)

أعربت حركة حماس الفلسطينية اليوم الأربعاء عن رفضها قرار الكنيست الإسرائيلي بمنع فتح بعثات دبلوماسية لدول أجنبية في القدس لتقديم الخدمات للشعب الفلسطيني.

وجاء في بيان للحركة عبر صفحتها على منصة تلجرام "أن إقرار كنيست العدو الصهيوني لمشروع قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية لدول أجنبية في القدس المحتلة لتقديم الخدمات لشعبنا الفلسطيني؛ هو سلوك صهيوني انتقامي، يأتي في إطار محاولات تهويد المدينة المقدسة، ونفي وطمس هوية شعبنا الوطنية ووجوده السياسي، وحقه الأصيل في أرضه وعاصمته التاريخية".

وأضافت حماس نعتبر "أن هذا الإجراء باطلٌ وصادرٌ عن سلطة احتلالية لا شرعية لها على القدس وعلى أرضنا الفلسطينية، وندعو الأمم المتحدة وكافة الدول إلى رفضه وتجريمه، والعمل على عزل الاحتلال ومواجهة إجراءاته الفاشية"، وفقا للبيان.

حركة حماس الكنيست الإسرائيلي القدس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

خذوا حذركم.. "الأرصاد" تكشف موعد ذروة الموجة الحارة
عاجل - الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان السعودي "هتان شطا"
الإعلان رسميا عن موعد تشغيل مترو أكتوبر بالخط الرابع للشبكة
35 صورة.. تفاصيل تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق (يخدم سكان أكتوبر)