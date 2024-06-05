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BBC

الحوثيون: نفّذنا 3 عمليات عسكرية ضد سفن بالبحر الأحمر وبحر العرب

11:09 م الأربعاء 05 يونيو 2024

يحيى سريع الناطق العسكري باسم الحوثيين

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وكالات

قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، اليوم الأربعاء، إن الجماعة نفذت 3 عمليات عسكرية بالبحر الأحمر وبحر العرب ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشار سريع إلى أن الجماعة نفذت عمليتين بالبحر الأحمر ضد سفينتين لشركات اخترقت حظر الدخول لموانئ فلسطين المحتلة، كما نفذت عملية بالمسيرات ضد سفينة أمريكية شرقي بحر العرب.

وأكد سريع أن الحوثيين مستمرين بتنفيذ عملياتهم نصرة للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

الحوثيون عمليات عسكرية ضد سفن البحر الأحمر بحر العرب
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