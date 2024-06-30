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صحة غزة تحذر من توقف المستشفيات عن العمل خلال 48 ساعة

01:41 م الأحد 30 يونيو 2024

مستشفيات غزة

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غزة - (د ب أ)

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، من توقف ما تبقى من المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات الأكسجين عن العمل خلال 48 ساعة.

وقالت الوزارة، في منشور أوردته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، :"نحذر مجددا من توقف ما تبقى من المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات الأكسجين خلال 48 ساعة عن العمل نتيجة نفاد الوقود اللازم لعمل المولدات بالرغم من الإجراءات القاسية والتقشفية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على ما تبقى من كميات الوقود لأطول فترة ممكنة في ظل عدم توريد الكميات اللازمة للتشغيل".

وناشدت كافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم بالاضافة الى المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة.

غزة وزارة الصحة الفلسطينية صحة غزة
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