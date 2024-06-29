لإظهار تضامنها مع المثليين.. وزيرة نرويجية تتعرى أمام الجمهور

وكالات

أثارت وزير الثقافة والمساواة النرويجية لبنى جعفري، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي؛ بعد أن خلعت ملابسها أمام الجمهور لإظهار تضامنها مع "المثليين".

وجاء فعل الوزيرة النرويجية، باكستانية الأصل، خلال حفل لتكريمها كراعية للمثليين في النرويج ووصفها بـ "أم المثليين".

وقالت جعفري، البالغة 44 عاما: "بصفتي وزيرة الثقافة والمساواة.. والآن، الحامية العليا للمثليين، أهتم بأن يشعر المثليون بالأمان والحرية.. هذه مساهمة صغيرة مني"، قبل أن تقوم بخلع قميصها وتعرية الجزء العلوي من جسدها.

"خلعت ثيابها



وأظهرت ثدييها



على الهواء مباشرة!"



لبنى جعفري وزيرة نرويجية



من أصل باكستاني



تتضامن بهذه الطريقة



مع مجتمع الميم عين! #جعفر_توك pic.twitter.com/RGjvRhVaPn — Jaafar Abdul Karim (@jaafarAbdulKari) June 28, 2024

وحصدت جعفري على جائزة "جاي مام 2024 (أم المثليين)"، وهي جائزة تُمنح لمن يُسخرن جهودهن لدعم المثليين.

من جانبه، رحّب رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، بالفعل الذي أقدمت عليه وزير الثقافة والمساواة، إذ وصفها بـ "الرائعة الواثقة الحرة".

وفي تصريح أدلت به جعفري، عقب تكريمها، قالت إن "ما فعلته هو أقل ما يمكن أن أقدمه لمجتمع المثليين".