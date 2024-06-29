صربيا.. حارس بالسفارة الإسرائيلية يقتل شخصًا جراء "هجوم إرهابي"

تل أبيب - (د ب أ)

قُتل رجل هاجم حارسا في السفارة الإسرائيلية في بلجراد بقوس وسهم برصاص الحارس، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة العامة الصربية "آر تي إس" اليوم السبت، نقلا عن ممثلي الادعاء العام في الدولة.

وأصيب الحارس، وهو عضو في شرطة الدرك الصربي، في رقبته ونقل إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية، وتردد أن حالته مستقرة.

ولم يتم التعرف على هوية المهاجم حتى الآن.

ووصف وزير الداخلية الصربي إيفيكا داتشيتش الهجوم بأنه عمل إرهابي، وأدانه رئيس الوزراء ميلوش فوتشيفيتش ووصفه بأنه "هجوم إرهابي بغيض".

وقال: "إن دولة صربيا في وضع يمكنها من الرد بشكل حاسم على تهديد الإرهاب"، وفقا لتقرير "آر تي إس".

ووصفت خارجية الاحتلال الإسرائيلي الهجوم بأنه محاولة إرهابية، وأضافت أنه لم يصب أي من موظفي السفارة لكن السفارة أغلقت مؤقتا.

وقال ممثلو الادعاء الصربيون إن الحارس تصرف دفاعا عن النفس، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة هوية المهاجم والتفاصيل المحيطة بالهجوم.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت إن الحارس تمكن من قتل المهاجم قبل نقله إلى المستشفى لخضوعه لعملية جراحية طارئة لإزالة السهم الذي اعتدى به المهاجم عليه من رقبته.