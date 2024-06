لحظة اعتقال قائد الجيش البوليفي بعد "محاولة انقلاب"

وكالات

أوقفت الشرطة البوليفية قائد الجيش الجنرال خوان خوسيه زونيغا بعدما أقاله الرئيس لويس آرسي واتهمه بتنفيذ "محاولة انقلاب فاشلة"، بحسب مشاهد بثّها التلفزيون الرسمي.

وقبل اعتقاله زعم زونييغا أن الرئيس لويس آرسي نفسه طلب منه القيام بعملية تمرد صورية كي يرفع من شعبيته قبيل الانتخابات.

BREAKING: Video of showdown between Bolivia's president and general involved in coup attempt



(Source: redstreamnet) pic.twitter.com/eZugWluOMy