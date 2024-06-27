إعلان

BBC

الدفاع الروسية: ضربنا مطارات أوكرانية كان من المقرر أن تستقبل مقاتلات غربية

02:12 م الخميس 27 يونيو 2024

وزارة الدفاع الروسية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس، إن الجيش ضرب مطارات أوكرانية كان من المقرر أن تستقبل مقاتلات غربية.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيانها، أن "هذا الصباح، شنت القوات المسلحة للاتحاد الروسي ضربة جماعية بأسلحة بحرية عالية الدقة وبعيدة المدى، وصاروخ "كينجال" الجوي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، بالإضافة إلى مركبات جوية بدون طيار على البنية التحتية للمطارات في أوكرانيا، المخطط لها لاستيعاب الطائرات. من الدول الغربية"، وفقا لما نقلته وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش تالروسي، أسقط خلال الـ 24 ساعة الماضية مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميج 29"، و62 مسيرة و4 صواريخ باتريوت دفاعية وصاروخين من طراز هايمرس.

وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا مطارات أوكرانيا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إصابات في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين وسط غزة

إعلان

إعلان

* أجواء شديدة الحرارة.. "الأرصاد" تكشف توقعات طقس الأيام المقبلة
* هل يجوز تخفيض ساعات العمل لموظفي القطاع الخاص وفقا للقانون الجديد؟