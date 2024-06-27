الدفاع الروسية: ضربنا مطارات أوكرانية كان من المقرر أن تستقبل مقاتلات غربية

وكالات

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس، إن الجيش ضرب مطارات أوكرانية كان من المقرر أن تستقبل مقاتلات غربية.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيانها، أن "هذا الصباح، شنت القوات المسلحة للاتحاد الروسي ضربة جماعية بأسلحة بحرية عالية الدقة وبعيدة المدى، وصاروخ "كينجال" الجوي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، بالإضافة إلى مركبات جوية بدون طيار على البنية التحتية للمطارات في أوكرانيا، المخطط لها لاستيعاب الطائرات. من الدول الغربية"، وفقا لما نقلته وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش تالروسي، أسقط خلال الـ 24 ساعة الماضية مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميج 29"، و62 مسيرة و4 صواريخ باتريوت دفاعية وصاروخين من طراز هايمرس.