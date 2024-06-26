جالانت: حربنا ليست ضد شعب غزة أو شعب لبنان وإنما ضد حماس وحزب الله

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأرعاء، إن العلاقة المتينة بين الولايات المتحدة وإسرائيل أساسية لاستراتيجية الإسرائيليين وأمنهم، مشيرا إلى أن منذ هجمات حماس الولايات المتحدة وقفت إلى جانب إسرائيل وتعاونت معها ضد الهجمات الإيرانية في أبريل.

وأكد جالانت التزامه بمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار بغزة الذي وافقت عليه إسرائيل وعلى حماس أن تقبله، مضيفا "ملتزمون بإعادة جميع الأسرى دون استثناء والدفاع عن مواطنينا".