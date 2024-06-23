كوريا الجنوبية: سنساعد أوكرانيا عسكريًا إذا زودت روسيا كوريا الشمالية بأسلحة دقيقة

سول - (د ب أ)

قال مستشار الأمن الوطني في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، جانج هو-جين، اليوم الأحد، إنه في حال زودت روسيا كوريا الشمالية بأسلحة دقيقة متقدمة، فلن يكون هناك أي قيود أمام كوريا الجنوبية في تقديم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا.

وأدلى "جانج" بهذا في برنامج تلفزيوني اليوم، مؤكدا على أن درجة تزويد أوكرانيا بالأسلحة تتوقف على تصرفات روسيا، وتساءل قائلا: "هل سيبقى أمامنا أي خط إذا قدمت روسيا أسلحة دقيقة إلى كوريا الشمالية؟" وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وبحسب يونهاب، قد تشير هذه التصريحات إلى احتمال تقديم كوريا الجنوبية أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا دون قيود في حال تزويد روسيا بالأسلحة الدقيقة إلى كوريا الشمالية.

وقالت الحكومة الكورية الجنوبية في الأسبوع الماضي إنها ستراجع إمكانية تزويد أوكرانيا بالأسلحة بعد أن وقع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج-أون" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" على اتفاق يتعهدان فيه بالدفاع المشترك في حالة نشوب حرب بعد محادثات القمة بينهما يوم الأربعاء في بيونج يانج.

وردا على ذلك، حذر "بوتين" من أن كوريا الجنوبية سترتكب "خطأ كبيرا" إذا قررت تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة.

وقال مستشار الأمن الوطني إنه لا يتعين على كوريا الجنوبية فحسب بل على روسيا أيضا بذل الجهود لتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف أنه "إذا كان الجانب الروسي يريد استعادة العلاقات مع كوريا الجنوبية بعد حربها في أوكرانيا ودفعها إلى الأمام، أود أن أؤكد من جديد أنه يتعين عليه أن يفكر بعناية".