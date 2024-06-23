بوتين: لا يمكن لروسيا الاعتماد إلا على عتادها العسكري

موسكو - (د ب أ)

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن روسيا لا يمكنها الاعتماد إلا على عتادها العسكري.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع خريجي المعاهد العسكرية الروسية، إنه "في هذه الظروف، يمكننا الاعتماد على أنفسنا فقط، لا أحد سيأتي ويعطينا أي شيء بيد ممدودة، كل شيء يجب أن نفعله بأنفسنا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ونشر الصحفي الروسي، بافيل زاروبين، عبر قناته على تطبيق "تليجرام"، لقطات للرئيس بوتين، وهو يتحدث مع خريجي المعاهد العسكرية وتطرق الحديث إلى أهمية الاقتصاد المستقر بالنسبة لوزارة الدفاع.

وفي وقت سابق، أكد بوتين أن روسيا تعمل على مواصلة تطوير الثالوث النووي، مشيرا إلى أن روسيا ستعمل على تطوير أسلحة واعدة وتحسين جودة وكثافة التدريب للقوات الروسية.

وقال بوتين "تتضمن خططنا مواصلة تطوير الثالوث النووي كضمان للردع الاستراتيجي والحفاظ على توازن القوى في العالم".