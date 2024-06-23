حزب الله يعلن استهداف مقر قيادة تابعًا للفرقة 91 الإسرائيلية

(وكالات)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف مقر قيادة تابعا للفرقة 91 في إيليت هشاحر شمالي شرق صفد شمالي إسرائيل، بسرب من المسيرات.

وأفاد حزب الله، أن الهجوم تمكن من إصابة أهدافه بنجاح وتحقيق إصابات مباشرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه رئيس لجنة الأمن بالكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين، من اندلاع حرب وشيكة مع حزب الله اللبناني، مطالبًا بتجهيز الملاجئ لاستقبال الإسرائيليين في الشمال، استعدادًا لاحتمال اندلاع الحرب.

وتتزايد التوترات على الحدود بين جنوبي لبنان وشمال إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي، وتزايدت حدة تلك التوترات خلال مايو الماضي حيث شن حزب الله عددًا غير مسبوقًا من الهجمات على الشمال الإسرائيلي ما تسبب في اندلاع حرائق واسعة في مستوطنات الشمال.