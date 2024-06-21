البث العبرية: جيش الاحتلال يزعم استعداده الإعلان عن هزيمة المقاومة

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال يزعم الاستعداد للإعلان عن هزيمة الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعد انتهاء معركة رفح.

وأضافت هيئة البث، أن الإعلان الإسرائيلي المتوقع يأتي وسط احتمالات توسيع المواجهة مع حزب الله في لبنان.

كان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، قال إن ما جرى في 7 أكتوبر شكل زلزال ضرب أسس الكيان الصهيوني ودفع أمريكا للقدوم بشكل سريع لإنقاذ الاحتلال وخاصة الجيش الإسرائيلي.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحماس، أن معركة طوفان الأقصى أعادت القضية الفلسطينية على رأس الأولويات في الساحة الدولية.