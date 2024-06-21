إعلان

BBC

البث العبرية: جيش الاحتلال يزعم استعداده الإعلان عن هزيمة المقاومة

09:10 م الجمعة 21 يونيو 2024

جيش الاحتلال

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال يزعم الاستعداد للإعلان عن هزيمة الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعد انتهاء معركة رفح.

وأضافت هيئة البث، أن الإعلان الإسرائيلي المتوقع يأتي وسط احتمالات توسيع المواجهة مع حزب الله في لبنان.

كان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، قال إن ما جرى في 7 أكتوبر شكل زلزال ضرب أسس الكيان الصهيوني ودفع أمريكا للقدوم بشكل سريع لإنقاذ الاحتلال وخاصة الجيش الإسرائيلي.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحماس، أن معركة طوفان الأقصى أعادت القضية الفلسطينية على رأس الأولويات في الساحة الدولية.

جيش الاحتلال المقاومة حماس طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السلطات الألمانية تعتقل ثلاثة جواسيس أجانب مشتبه بهم

إعلان

إعلان

لماذا مصر وباكستان؟.. مصدر يكشف سبب إيقاف إصدار إحدى تأشيرات العمرة
‫ التفاصيل الكاملة لـ"خناقة" إمام عاشور وفرد أمن في مول شهير.. ومفاجأة في الأزمة
استقالة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية