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BBC

الخارجية الإيرانية تحتج على تصنيف كندا للحرس الثوري "منظمة إرهابية"

11:26 ص الجمعة 21 يونيو 2024

وزارة الخارجية الإيرانية

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طهران- (د ب أ)

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الإيطالي لدى طهران، وهو المسؤول عن رعاية المصالح الكندية في الجمهورية الإسلامية، إثر "التصرف العدائي للحكومة الكندية بوصف الحرس الثوري بالإرهابي" .

وقالت الوزارة: "تم إبلاغ السفير الإيطالي باحتجاج بلادنا القوي ضد الإجراء غير القانوني الذي اتخذته الحكومة الكندية ضد القانون الدولي، ومع التحذير من عواقب هذا الإجراء، تم التأكيد على حق إيران في اتخاذ التدابير المضادة اللازمة،" بحسب ما أوردته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.، اليوم الجمعة.

وقال السفير الإيطالي إنه سيبلغ الحكومة الكندية بهذه الرسالة على الفور.

كانت كندا صنفت أمس الأول الأربعاء الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" بموجب القانون الجنائي للبلاد.

وحذرت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي مواطنيها في إيران من خطر متزايد، محتمل، لحملة اعتقال تعسفي عقب إعلان التصنيف.

الحرس الثوري الإيراني وزارة الخارجية الإيرانية السفير الإيطالي لدى طهران إيران كندا
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