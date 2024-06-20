الخارجية الأمريكية: نواصل العمل لوقف لإطلاق النار بغزة

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيلتقي اليوم مسؤولين إسرائيليين لبحث جهود وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى في قطاع غزة.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أن بلينكن سيبحث اليوم الخميس، مع الوفد الإسرائيلي الوضع في شمال إسرائيل.

وتابعت الخارجية الأمريكية، "أوضحنا رغبتنا في حل دبلوماسي للصراع الحالي ولا نريد رؤية تصعيد على حدود إسرائيل ولبنان، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق للنار بغزة سيسهم في خفض التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية".

وأكدت أنها تواصل العمل مع إسرائيل وقطر ومصر من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة.