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بعد سلسلة من الاعتداءات.. القبض على سائح ألماني "مكتئب" في إندونيسيا

01:39 م الخميس 20 يونيو 2024

إندونيسيا

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جاكرتا - (د ب أ)

أعلنت الشرطة الإندونيسية القبض على مواطن ألماني في جزيرة بالي بعد سلسلة من الاعتداءات والإضرار بالممتلكات جراء معاناته من الاكتئاب بسبب مشاكل أسرية في وطنه.

وقالت الشرطة إن المشتبه فيه البالغ من العمر 37 عاما، متواجد في بالي منذ سبعة أشهر حيث كان يسعى للسلوى والعزاء بعد طلاق والديه ثم وفاة والده.

والرجل متهم بصفع امرأة كانت تقود دراجة نارية في 12 يونيو الجاري مما أسفر عن إصابتها بجروح طفيفة. وتردد فيما بعد أنه قام بتخريب "فيلا" في منطقة كوتا السياحية الشهيرة يوم السبت الماضي حيث أفادت المزاعم أيضا أنه هدد أحد الموظفين بسكين.

وقال أي كيتوت سودينا رئيس شرطة كوتا للصحفيين، "لقد اعترف بأنه يعاني من الاكتئاب بسبب طلاق والديه ووفاة والده. ونعتزم إجراء تقييم نفسي له وإجراء المزيد من التحقيقات".

وأضاف كيتوت أن الرجل الألماني سرق أيضا مشروبا من متجر صغير قبل تلك الوقائع، مشيرا إلى أنه قاوم الاعتقال حيث رشق رجال الشرطة بالحجارة قبل أن يتغلبوا عليه.

وقالت الشرطة إن الرجل يواجه اتهامات بالاعتداء والإضرار بالممتلكات وتوجيه تهديدات وهي الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لما يصل إلى عشر سنوات بموجب القانون الإندونيسي.

إندونيسيا جاكرتا جزيرة بالي
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