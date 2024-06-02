المستشار الألماني مرحبا باقتراح بايدن: هناك احتمال ملموس لإنهاء الحرب بغزة

برلين 2 حزيران / يونيو (د ب أ)

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن اعتقاده بوجود احتمال ملموس لإنهاء الحرب في قطاع غزة الفلسطيني وذلك بناءً على آخر مقترحات التفاوض التي تم طرحها.

وذكرت الحكومة الألمانية اليوم الأحد بأن شولتس أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رحب فيه شولتس بمسودة الاتفاق التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أول أمس الجمعة.

وأفادت التصريحات الصادرة عن الجانب الأمريكي بأن إسرائيل وافقت على هذه المسودة بالفعل.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، إن "الحكومة الألمانية تنضم إلى نداء واشنطن الذي مفاده أنه يجب على حركة حماس أن تضع حدا لأنشطتها وإطلاق سراح الأسرى من خلال العرض الإسرائيلي، يوجد الآن احتمال ملموس لإنهاء القتال وإنهاء الحرب".

وأضاف هيبشترايت أن شولتس ناشد نتنياهو خلال الاتصال الهاتفي مواصلة العمل على تحسين الإمدادات الإنسانية والرعاية الصحية لسكان القطاع الساحلي المحاصر.

يذكر أن بايدن كشف في إعلان مفاجئ مساء الجمعة عن مقترح جديد لإنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح المحتجزين.

وقال الرئيس الأمريكي إن الخطة الجديدة تشمل ثلاث مراحل من خفض التصعيد، وتنص في الأساس على هدنة، تصبح دائمة وانسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية.

وأضاف أن إسرائيل أيدت المقترح، الذي تم التوصل إليه بمساعدة مفاوضين أمريكيين ومصريين وقطريين، وتم بالفعل إرسال الخطة لمفاوضين من حماس.