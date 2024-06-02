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وول ستريت جورنال: إسرائيل غيرت خطتها القتالية في رفح

01:28 م الأحد 02 يونيو 2024

مدينة رفح الفلسطينية

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(وكالات)

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأحد، إن إسرائيل غيرت خطتها القتالية في العملية العسكرية البرية المستمرة في مدينة رفح.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن تل أبيب تراجعت عن إرسال فرقتين قتاليتين لجنوب مدينة رفح.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته البرية في مدينة برفح جنوبي قطاع غزة، قبل أسابيع رغم التحذيرات الدولية من عواقب تلك الخطوة.

وقالت إسرائيل إن عمليتها في رفح ستكون "محدودة" وستتركز في شرق المدينة ومع ذلك قامت بتوسيع نطاق العملية وقصف خيام النازحين في غرب المدينة ما أدى لاستشهاد العشرات جراء الحرائق التي اندلعت.

رفح إسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة
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