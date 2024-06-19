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BBC

جيش الاحتلال: إصابة 12 عسكريًا خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

03:25 م الأربعاء 19 يونيو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي أرشيفية

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(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة 12 جنديًا خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد جيش الاحتلال في بيانه، أن 3 آلاف و860 عسكريًا أصيبوا منذ اندلاع الحرب في غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي، موضحًا أن 1947 منهم أصيبوا خلال العملية البرية في القطاع.

وصرح جيش الاحتلال، أن 662 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بداية الحرب، إضافة إلى إصابة 582 آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن 239 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم بمعارك غزة، مشيرًا إلى أنه يوجد 25 شخصًا في حالة حرجة.

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