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BBC

الشركة المشغلة للسفينة "جالاكسي ليدر" تطالب الحوثيين بإطلاق سراح طاقمه

12:07 م الأربعاء 19 يونيو 2024

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عدن - (ا ف ب)

طالبت ستامكو شيب مانجمنت، الشركة التي تدير سفينة الشحن (جالاكسي ليدر)، جماعة الحوثي اليمنية مجددا اليوم الثلاثاء بإطلاق سراح طاقم السفينة المؤلف من 25 شخصا الذين تحتجزهم الجماعة منذ سبعة أشهر.

واستخدم المسلحون الحوثيون طائرات هليكوبتر لمهاجمة السفينة التي ترفع علم جزر البهاما في 19 نوفمبر تشرين الثاني. وقال مديرو السفينة إن الحوثيين أسروا ربانها البلغاري وكبير أفراد طاقمها، إلى جانب 17 فلبينيا وبحارة آخرين من أوكرانيا والمكسيك ورومانيا.

وقالت الشركة "لن يجني الحوثيون أي شيء جراء الاحتفاظ بأفراد الطاقم البالغ عددهم 25".

هذا المحتوى من

AFP
عدن سفينة جالاكسي ليدر الحوثيين
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