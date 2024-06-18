الشرطة الألمانية تنصح مشجعين "يورو 2024" تدخين الحشيش بدلاً من شرب الكحول

وكالات

نصحت الشرطة الألمانية بعض المشجعين خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، بتدخين الحشيش بدلاً من شرب الكحول، وذلك بهدف الحد من حالات العنف والاضطرابات التي تحدث عادة نتيجة تعاطي الكحول.

وتم هذا الإجراء بعد منع الشرطة تناول الخمور في الأماكن العامة خلال المباريات، بعد وقوع حوادث عنف في مباراة إنجلترا وصربيا، إذا يسمح التشريع الألماني بتدخين الحشيش في الأماكن العامة، باستثناء الملاعب ومناطق المشجعين والحانات.

وقال المتحدث باسم الشرطة، إن تدخين الحشيش خيارًا أكثر هدوءًا مقارنة بشرب الكحول، حيث إنه يمكن أن يؤدي الكحول إلى سلوكيات عدوانية، بينما يعتبر الحشيش أكثر تهدئة للمزاج.

الغرض من هذه السياسة هو الحفاظ على الأمن والنظام خلال الفعاليات الرياضية، وتجنب أي حوادث مرتبطة بتعاطي الكحول.