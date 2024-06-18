الصحة بغزة تطالب بكشف مصير الكوادر الطبية الذين اختطفوا من مستشفيات القطاع

وكالات

ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة جميع المؤسسات الأممية والحقوقية ضرورة الكشف عن مصير عشرات الكوادر الصحية الذين تم اختطافهم من المستشفيات وهم يقومون بواجبهم الإنساني، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الطبيب إياد الرنتيسي وقبله الدكتور عدنان البرش في سجون الاحتلال.

كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إننا نسعى إلى تحقيق نصر حاسم في غزة.

وأضاف رئيس وزراء حكومة الاحتلال، أن الوحدة الداخلية شرط أساسي للنصر ونحن نقاتل على جبهات عدة ويجب ألا تحصل حرب أهلية عندنا.

وتابع نتنياهو، أن ثمن الحرب باهظ ولا خيار لنا فإما نحن أو ممثلو "محور الشر" الذين يريدون تدميرنا، موضحا أن إسرائيل لا تريد أصوات اليأس والإحباط بل أصوات القوة حتى ننتصر.