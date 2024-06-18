إعلان

BBC

الصحة بغزة تطالب بكشف مصير الكوادر الطبية الذين اختطفوا من مستشفيات القطاع

07:13 م الثلاثاء 18 يونيو 2024

وزارة الصحة الفلسطينية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة جميع المؤسسات الأممية والحقوقية ضرورة الكشف عن مصير عشرات الكوادر الصحية الذين تم اختطافهم من المستشفيات وهم يقومون بواجبهم الإنساني، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الطبيب إياد الرنتيسي وقبله الدكتور عدنان البرش في سجون الاحتلال.

كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إننا نسعى إلى تحقيق نصر حاسم في غزة.

وأضاف رئيس وزراء حكومة الاحتلال، أن الوحدة الداخلية شرط أساسي للنصر ونحن نقاتل على جبهات عدة ويجب ألا تحصل حرب أهلية عندنا.

وتابع نتنياهو، أن ثمن الحرب باهظ ولا خيار لنا فإما نحن أو ممثلو "محور الشر" الذين يريدون تدميرنا، موضحا أن إسرائيل لا تريد أصوات اليأس والإحباط بل أصوات القوة حتى ننتصر.

وزارة الصحة الفلسطينية قطاع غزة سجون الاحتلال نتنياهو
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

توجيه عاجل من "السياحة" بشأن الحجاج المفقودين والمرضى بالسعودية
مباشر لحظة بلحظة.. لمباراة الأهلي والاتحاد في منافسات الدوري المصري