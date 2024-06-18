مستوطنون يحرقون منازل وسيارات الفلسطينيين في الضفة الغربية

(وكالات)

قام عشرات المستوطنون، اليوم الثلاثاء، بالهجوم على قرية بورين الصناعية جنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وهاجم عشرات المستوطنون، منازل الفلسطينيين والسيارات وأحرقوا عددًا منها.

واعتدى المستوطنون على أحد الفلسطينيين من بلدة حوارة بالضرب، كما أحرقوا حقول الزيتون.

وتتزايد هجمات المستوطنين، على قرى الضفة والفلسطينيين منذ اندلاع الحرب في غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي، وسط تحذيرات الأمم المتحدة من نشوب حرب صامتة في الضفة الغربية والقدس.