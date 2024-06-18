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BBC

مستوطنون يحرقون منازل وسيارات الفلسطينيين في الضفة الغربية

05:30 م الثلاثاء 18 يونيو 2024

مستوطنون يقتحمون قرية - أرشيفية

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(وكالات)

قام عشرات المستوطنون، اليوم الثلاثاء، بالهجوم على قرية بورين الصناعية جنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وهاجم عشرات المستوطنون، منازل الفلسطينيين والسيارات وأحرقوا عددًا منها.

واعتدى المستوطنون على أحد الفلسطينيين من بلدة حوارة بالضرب، كما أحرقوا حقول الزيتون.

وتتزايد هجمات المستوطنين، على قرى الضفة والفلسطينيين منذ اندلاع الحرب في غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي، وسط تحذيرات الأمم المتحدة من نشوب حرب صامتة في الضفة الغربية والقدس.

مستوطنون يقتحمون قرية غزة الضفة الغربية الأمم المتحدة
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