سرايا القدس: مجاهدونا قصفوا بعبوات "أبابيل" تمركزا لجنود وآليات الاحتلال شرق رفح

وكالات

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مجاهدونا قصفوا بعبوات "أبابيل" تمركزا لجنود وآليات الاحتلال في محيط موقع كرم أبو سالم شرق مدينة رفح.

وأضافت سرايا القدس، أن المجاهدين قصفوا بقذائف الهاون الثقيل تموضعا لآليات الاحتلال في محيط تل زعرب جنوب غرب مدينة رفح.

وتابعت: "مجاهدونا فجروا دبابة صهيونية بعبوة العمل الفدائي جنوب الحي السعودي غرب مدينة رفح".

كانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنه رغم زيادة حدة المواجهات عند الحدود الشمالية لإسرائيل نعتقد أن القتال لا يزال قيد الاحتواء.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن تقييمها أن الحرب في غزة لم تتمدد لتشمل إسرائيل ولبنان لكننا نحث على تلافي التصعيد.