إسرائيل تتراجع عن هدنة غزة التكتيكية.. نتنياهو لسكرتيره العسكري: القتال يستمر

بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، تطبيق "هدنة تكتيكية في الأنشطة العسكرية" يوميًا في قسم من جنوب قطاع غزة خلال ساعات محددة من النهار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن القرار.

وكشف مصدر إسرائيلي أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أبلغ سكرتيره العسكري أن تطبيق وقف إنساني لإطلاق النار في مدينة رفح جنوب غزة مرفوض، والقتال في رفح لم يطرأ عليه أي تغيير ومستمر، وفقًا لما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن وزير الدفاع يوآف جالانت لم يعلم مسبقا بـ "الهدنة التكتيكية"، علمًا أن قرارًا كهذا يفترض أن يكون قد عرض ضمن مجلس الوزراء، حسب ما ألمح إليه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

في الوقت ذاته أشار كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، إلى أن الأمر لا يتعلق بأي نهاية للقتال أو توقفه، بل بنقل البضائع، معتقدين، أن "قرارًا من هذا النوع لا يشترط أن يمر على مستوى سياسي، لكن موافقة جنرال كافية"، وفق ما نقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية.

وفي النهاية أقر المسؤولون بأن السلوك الذي أحاط بنشر الإعلان كان خاطئًا، إذ كان ينبغي أن يتم تمريره على المستوى السياسي، رغم أنه لا يتطلب موافقة سياسية.

وتراجع جيش الاحتلال عن تطبيق هدنة تكتيكية في قسم من جنوب قطاع غزة، إذ أكد في بيان لاحق له، أن القتال سيستمر في رفح ولن يتوقف، مشددًا على أن الأمر يتعلق فقط بمرور المساعدات.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن بيان للجيش أنه سيلتزم بـ"هدنة تكتيكية في الأنشطة العسكرية" يوميًا في قسم من جنوب قطاع غزة خلال ساعات محددة من النهار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

وسبق وأعلن الجيش الاسرائيلي صباح اليوم الأحد عبر منصتي "إكس" و"تليجرام" أن التوقف سيسري حتى إشعار آخر من الساعة 8 صباحا حتى 7 مساء (7 صباحا حتى 6 مساء بتوقيت وسط أوروبا) على طول الطريق المؤدي من معبر كرم أبو سالم إلى طريق صلاح الدين باتجاه الشمال.

To increase the volume of humanitarian aid entering Gaza and following additional related discussions with the U.N. and international organizations, a local, tactical pause of military activity for humanitarian purposes will take place from 08:00 until 19:00 every day until… pic.twitter.com/QLXNFZsTYZ