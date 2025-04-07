إعلان

بعد عزل الرئيس.. كوريا الجنوبية تُحدد موعد الانتخابات الرئاسية

06:16 ص الإثنين 07 أبريل 2025

علم كوريا الجنوبية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قررت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، مبدئيا إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 3 يونيو، لاختيار خليفة للرئيس السابق يون سيوك-يول، على أن يتم تأكيد ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع.

قال مسؤول، إن الرئيس المؤقت هان دوك-سو يعتزم تأكيد الجدول الزمني خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده يوم الثلاثاء، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف المسؤول: "أنه نظرا لأهمية الأمر ومسألة تحديد موعد الانتخابات كيوم عطلة رسمية مؤقتة، سيتم اعتماد القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء".

ويجب إجراء انتخابات مبكرة لاختيار رئيس جديد في غضون 60 يوما بعدما عزلت المحكمة الدستورية يون من منصبه يوم الجمعة الماضي بسبب محاولته الفاشلة في فرض الأحكام العرفية.

وإذا تم تأكيد الجدول الزمني، فسيطلب من المرشحين التسجيل بحلول 11 مايو، وستنطلق فترة الحملة الانتخابية الرسمية في 12 مايو.

كما ينص القانون على أن أي موظف حكومي يعتزم الترشح للرئاسة يجب أن يستقيل قبل موعد الانتخابات بـ30 يوما على الأقل، مما يجعل 4 مايو هو الموعد النهائي لتقديم استقالته.

ومن المقرر أن يتولى الرئيس الذي سيتم انتخابه، منصبه فور إعلان نتائج الانتخابات دون فريق انتقالي، وفق "يونهاب".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كوريا الجنوبية الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية موعد الانتخابات في كوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية عزل رئيس كوريا الجنوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. الرئيس السيسي يصطحب نظيره الفرنسى فى جولة بخان الخليلي
* الداخلية تصدر بيانا بشأن العثور على جثة رجل أعمال مقطعة بالقاهرة الجديدة
عاجل - تحذير عاجل من الأرصاد بشأن المناطق المتأثرة بالعاصفة الترابية
متحدث الوزراء: لا إزالة لأي مباني بوسط البلد ضمن خطة تطوير المنطقة
معيط عن دعم المواد البترولية: تأكل وتشرب وتتعالج ولا تشرب سجائر؟
لماذا قفز الدولار بشكل مفاجئ لأعلى مستوى أمام الجنيه اليوم؟
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأتربة والرمال المثارة على 7 مناطق