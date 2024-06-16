المحكمة العليا الإسرائيلية توقف تحقيق مراقب الدولة في إخفاق 7 أكتوبر
03:00 م الأحد 16 يونيو 2024
وكالات
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا احترازيا بوقف تحقيق مراقب الدولة في إخفاقات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، في صد هجوم طوفان الأقصى الذي نفذته كتائب القسام يوم 7 أكتوبر على غلاف غزة.
وفي عدة مناسبات، عارض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي هذا التحقيق قائلا إنه "يضر بالمجهود الحربي".
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