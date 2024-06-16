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المحكمة العليا الإسرائيلية توقف تحقيق مراقب الدولة في إخفاق 7 أكتوبر

03:00 م الأحد 16 يونيو 2024

المحكمة العليا الإسرائيلية

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وكالات
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا احترازيا بوقف تحقيق مراقب الدولة في إخفاقات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، في صد هجوم طوفان الأقصى الذي نفذته كتائب القسام يوم 7 أكتوبر على غلاف غزة.
وفي عدة مناسبات، عارض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي هذا التحقيق قائلا إنه "يضر بالمجهود الحربي".

المحكمة العليا الإسرائيلية إخفاقات الجيش الإسرائيلي
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