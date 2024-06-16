المحكمة العليا الإسرائيلية توقف تحقيق مراقب الدولة في إخفاق 7 أكتوبر



وكالات

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا احترازيا بوقف تحقيق مراقب الدولة في إخفاقات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، في صد هجوم طوفان الأقصى الذي نفذته كتائب القسام يوم 7 أكتوبر على غلاف غزة.

وفي عدة مناسبات، عارض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي هذا التحقيق قائلا إنه "يضر بالمجهود الحربي".