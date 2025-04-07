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بدنيًا ونفسيًا.. إسرائيل تُعلن عدد جنودها المصابين في حرب غزة

04:37 ص الإثنين 07 أبريل 2025

حرب غزة

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وكالات

أعلنت إسرائيل، أن نحو 16500 من جنودها تلقوا العلاج من إصابات بدنية ونفسية منذ بدأت حربها على قطاع غزة، في أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن ما يقرب من نصف الجنود المصابين، 7300، تعرضوا لمشكلات نفسية منذ بدأ الجيش الإسرائيلي العمليات في غزة، بحسب سكاي نيوز.

وقالت رئيسة قسم إعادة التأهيل في الوزارة ليمور لوريا، إن المصابين يعانون اضطرابات ما بعد الصدمة، ونوبات قلق واكتئاب.

وقالت إسرائيل، إن مئات الجنود قتلوا منذ بدء العمليات في غزة، بعد مقتل أكثر من 1200 شخص في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر عام 2023.

وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أنها وسعت بشكل كبير الخدمات المقدمة للجنود الذين تعرضوا لأذى نفسي منذ بداية حرب غزة.

وأشارت إلى تجنيد أكثر من ألف متخصص في الصحة النفسية، وتشكيل فرق للتدخل في الأزمات.

في المقابل قتل أكثر من 50 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، في ضربات إسرائيلية على غزة، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع.

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