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نقل 29 إسرائيليا للمستشفى جراء سقوط صواريخ أطلقت من غزة في عسقلان

06:25 ص الإثنين 07 أبريل 2025

صواريخ ارشيفية

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وكالات

قال موقع "واينت" العبري، اليوم الاثنين، إن 29 إسرائيليا نقلوا إلى غرف الطوارئ في مستشفى برزيلاي، عقب سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة، في عسقلان.

ونقل الموقع عن مستشفى برزيلاي في عسقلان، تأكيده أنه "منذ سقوط الصواريخ على المدينة الليلة الماضية، تم نقل 29 مصابا إلى غرفة الطوارئ، منهم 20 مصابا بحالة ذعر تم علاجهم وخروجهم، و9 مصابين آخرين حالتهم طفيفة.

ومن بين المصابين الـ9، تم إطلاق سراح 5 منهم، ولا يزال 4 يتلقون العلاج في المركز الطبي"، وفقا لروسيا اليوم.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس استهدفت مدينة أسدود، الأحد، بأكبر وابل من الصواريخ منذ استئناف هجوم إسرائيل على غزة الشهر الماضي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 5 من الصواريخ العشرة، وسقط صاروخ واحد على الأقل في مدينة عسقلان.

وقالت كتائب القسام، إن الهجوم جاء "ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين".

وبعد إطلاق الصواريخ من غزة، أصدر الجيش الإسرائيلي مساء الأحد أوامر إخلاء جديدة للسكان في دير البلح وسط قطاع غزة، محذرا من هجوم على المنطقة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن بنيامين نتنياهو أمر بـ"رد قوي" على إطلاق صواريخ من غزة على مدينة أسدود.

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