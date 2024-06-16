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فيديو| الاحتلال يعتدي على فلسطينيين في المسجد الأقصى

09:26 ص الأحد 16 يونيو 2024

شرطة الاحتلال

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وكالات
نقلت وسائل إعلام محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على الفلسطينيين وتمنعهم من أداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.
وقد أدى الفلسطينيون صلاة عيد الأضحى المبارك في باحات المسجد الأقصى، رغم منع وقيود قوات الاحتلال الإسرائيلي وتضييقاته.

الاحتلال الإسرائيلي القدس المحتلة صلاة العيد الفلسطينيين
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