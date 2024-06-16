فيديو| الاحتلال يعتدي على فلسطينيين في المسجد الأقصى
وكالات
نقلت وسائل إعلام محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على الفلسطينيين وتمنعهم من أداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.
وقد أدى الفلسطينيون صلاة عيد الأضحى المبارك في باحات المسجد الأقصى، رغم منع وقيود قوات الاحتلال الإسرائيلي وتضييقاته.
قوات #الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على #الفلسطينيين وتمنعهم من أداء الصلاة في المسجد #الأقصى المبارك.#طوفان_الأقصى #قدس_برس #قطاع_غزة #غزة_الآن pic.twitter.com/HeBjqtuPUS— وكالة قدس برس (@QudsPress) June 16, 2024
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