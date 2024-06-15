فيديو| مصرع 3 إسرائيليين وإصابة آخرين في حادث سير بمصر

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية مصرع 3 إسرائيليين، اليوم السبت، في حادث سير قرب شرم الشيخ في مصر.

وقالت الوزارة في بيان لها: "وقع اليوم (السبت) في ساعات الصباح حادث سيارة خطير لقي فيه 3 أفراد من عائلة إسرائيلية مصرعهم وأصيب آخرون".

#عاجل ‼️🚨 مقتل 3 إسرائيليين في حادث سير صعب في سيناء شمال شرق مصر. pic.twitter.com/PMtRq7K4G4 — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) June 15, 2024

وأضاف البيان: "كانت الأسرة مسافرة بمنطقة نويبع في مصر، وتتعامل السفارة الإسرائيلية في القاهرة وإدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج بوزارة الخارجية مع الحادث، وتعمل مع السلطات المصرية على نقل جثث القتلى إلى إسرائيل، فضلا عن مساعدة الجرحى في المستشفيات".

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وحسب "جيروسالم بوست" الإسرائيلية، فإن القتلى هم ناجي عامر وزوجته جومانا وابنتهما الرضيعة جوليا ةالبالغة من العمر شهرين، فيما أصيب طفلاهما الآخران ويخضعان للعلاج.

وأوضحت الصحيفة أن الأسرة وهم من عرب 48 كانت تقضي عطلة في نويبع المصرية، بمحافظة جنوب سيناء.

وبحسب أحد الأقارب، فإن الطفلين اللذين نجيا من الحادث موجودان بالفعل في طابا على الجانب المصري من الحدود، وينتظران العبور.