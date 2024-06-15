خطيب عرفة: أهل فلسطين في أذى عدو سفكَ الدماء ومنع احتياجاتهم

وكالات

دعا خطيب يوم عرفة إمام الحرم المكي الشيخ ماهر المعيقلي، اليوم السبت، لأهل فلسطين مؤكدا أنهم في أذى عدو سفك الدماء ومنع ما يحتاجون إليه (من مساعدات).

جاء ذلك في خطبة يوم عرفة التي يقدر رسميا أن يستمع لها نحو مليار شخص، والتي ألقاها المعيقلي من مسجد نمرة بصعيد عرفات غربي المملكة.

وقال المعيقلي: ادعوا لإخواننا في فلسطين الذين مسهم الضر وتألموا من أذى عدوهم، سفكا للدماء وإفسادا في البلاد ومنعا من ورود ما يحتاجون إليه.