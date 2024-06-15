الصحة السعودية تحذر الحجاج من خطورة التعرض للشمس في هذه الأوقات

وكالات

جددت وزارة الصحة السعودية، تحذيرها للحجاج من أخطار التعرض لأشعة الشمس المباشرة في مشعر عرفات، اليوم السبت، خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة الـ 4 مساءًا.

وقال الصحة السعودية، إن موسم الحج لهذا العام يتزامن مع ارتفاع فى درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة في مكة المكرمة ومنى وعرفات ومزدلفة، مما يشكل صعوبة كبيرة يواجهها الحجاج خلال موسم الحج.

وأوضحت أن التعرض لأشعة الشمس خلال فترات الذروة يشكل خطرًا صحيًا على الحجاج، لذا ينصح بتجنب التعرض للشمس قدر الإمكان، وشرب الماء بكميات كافية على مدار اليوم حتى لو لم يشعروا بالعطش، واستخدام المظلات الشمسية.

كما دعت وزارة الحج والعمرة الحجاج، إلى التنقّل بين المشاعر المقدّسة بأمان، باتباع مسارات التفويج التي تمت تهيئتها من أجلهم، مؤكدة على الحجاج أنه لا حاجة لصعود المرتفعات والصخور.

وبينت الوزارة أنه حرصًا على سلامة الحاج، فعليه تجنب الأمور التالية:

- صعود الجبال والمناطق العالية

- الوقوف على الصخور غير المستقرة

- الخروج من مسارات التفويج

- مخالفة توجيهات المنظمين

ويتوافد حجاج بيت الله الحرام، إلى مشعر عرفات اليوم السبت، لأداء الركن الأعظم من الحج.

وتعرف منطقة عرفة بأنها تقع عند جبل صخري طوله تقريباً 300م يقع بين مكة المكرمة والطائف، وتبعد عن الحرم المكي نحو 23 كم، وعلى بُعد 10 كم من منى، و 6 كم من مزدلفة، وفي عرفة الحج الأكبر والوقفة التي هي ركن من أركان الحج لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الحج عرفة)، وفي وسط الجبل شاخص إسمنتي طوله 7م يميزه عن باقي الجبال.