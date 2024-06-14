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مجموعة السبع تطالب إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي

09:07 م الجمعة 14 يونيو 2024

مجموعة السبع

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وكالات
طالبت مجموعة السبع، إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي في جميع الظروف.
وقالت المجموعة في بيان لها اليوم الجمعة: "موحدون في تأييد الاتفاق المقترح لوقف فوري لإطلاق النار بغزة وإطلاق سراح جميع الأسرى"، داعية كل الأطراف إلى اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية أرواح المدنيين.
وتابعت مجموعة السبع، أنه على إسرائيل الامتثال الكامل للقانون الدولي في جميع الظروف، مشيرة إلى أنها ترحب بقرار مجلس الأمن ونجدد دعوتنا حماس إلى قبول اقتراح وقف إطلاق النار وتنفيذه بالكامل.

مجموعة السبع القانون الدولي الاحتلال الإسرائيلي
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