روسيا: نقل محتمل لمعدات عسكرية من الأرجنتين لكييف خطوة غير ودية

موسكو- (د ب أ)

أفاد السفير الروسي في الأرجنتين، دميتري فيوكتيستوف، بأن روسيا تنبه السلطات الأرجنتينية إلى أن نقل محتمل لمعدات عسكرية إلى أوكرانيا سيُعتبر خطوة غير ودية.

وقال فيوكتيستوف: "نحن قلقون أيضًا من التقارير الإعلامية حول إمكانية نقل دبابات الأرجنتين من خلال ألمانيا، على نمط نقل الطائرات عبر فرنسا. نحن ننبه بوضوح وبحزم الأرجنتين إلى أن مثل هذه الخطوات ستكون غير ودية تجاه روسيا. لا يمكن أن يكون هناك تفسير آخر: بعد كل شيء، ستُستخدم هذه المعدات العسكرية في الميدان ضد الجنود والضباط الروس"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وتابع السفير الروسي: "نأمل أن تظهر الأرجنتين تقديرها التقليدي وعدم التدخل في النزاع في أوكرانيا. سيسمح ذلك لنا بالحفاظ على العلاقات الودية بين روسيا والأرجنتين".

وذكرت بوابة الأخبار الأرجنتينية "إنفوباي" في وقت سابق أن بوينس آيرس كانت تفكر في نقل خمس مقاتلات من طراز "سوبر إتندارد" إلى أوكرانيا، وأن وزيرة الخارجية الأرجنتينية ديانا مونتينو كانت مشغولة بمحادثات حول هذا الموضوع مع نظريها الفرنسي ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، وقد دعم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي هذا النقل بحسب التقارير.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "الكرونيستا" أن هناك محادثات قد أجريت حول نقل دبابات الأرجنتين من طراز "تي إيه إم"، التي تم تصميمها للأرجنتين من قبل ألمانيا، إلى أوكرانيا.