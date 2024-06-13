لانخراطها في الصراع بأوكرانيا.. روسيا: فرنسا تزيد من خطر الصدام المباشر معنا

وكالات

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن فرنسا أصبحت أكثر انخراطا في الصراع الأوكراني وبالتالي فإنها تزيد من خطر الصدام المباشر مع روسيا.

وفي أواخر مايو الماضي، حذر مدير الدائرة الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية أرتيوم ستوديونيكوف، الحكومة الفرنسية من إرسال قوات إلى أوكرانيا، مؤكدا أن روسيا ستتخذ خطوات انتقامية لن تقتصر على الرد السياسي فقط.

وأوضح ستوديونيكوف، أنه في حال أرسلت باريس قوات إلى أوكرانيا، فإن "إجراءات الرد ستتجاوز المجال السياسي، وقد تم تحذير الجانب الفرنسي من ذلك بشكل مباشر أكثر من مرة".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إنه لا يستبعد احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا ما اخترقت موسكو خطوط الدفاع في أوكراينا، زاعما أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تؤيد النهج الفرنسي.