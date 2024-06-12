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فرق الإطفاء تواصل محاولات إخماد الحرائق شمالي إسرائيل

12:24 م الأربعاء 12 يونيو 2024

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(وكالات)

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنه 21 فريق إطفاء و8 طائرات مستمرون في عملهم من أجل إخماد الحرائق التي اندلعت في مستوطنات شمالي إسرائيل جراء الصواريخ التي أطلقها حزب الله اللبناني.

واندلعت حرائق واسعة في الشمال الإسرائيلي، عقب إطلاق حزب الله اللبناني دفعة كبيرة من الصواريخ، ردًا على استهداف عددًا من عناصره وكان بينهم قيادي يُدعى طالب عبدالله المسؤول عن "وحدة النصر" في الحزب، والذي تم استهدافه في قرية جوبا.

وصرح حزب الله، أن هجماته المكثفة منذ صباح اليوم على الشمال الإسرائيلي ردًا على استهداف عناصره، حيث أعلن استهداف عدد من المراكز العسكرية لقوات الجيش الإسرائيلي.

إسرائيل حزب الله اللبناني لبنان
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