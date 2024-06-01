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السودان تكشف تفاصيل مهمة بشأن القاعدة الروسية في البحر الأحمر

02:15 م السبت 01 يونيو 2024

السفير السوداني لدى موسكو محمد سراج

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وكالات

ذكر السفير السوداني لدى موسكو محمد سراج، أن السودان لن تتخلى عن الاتفاقية الملزمة ببناء قاعدةٍ بحرية روسية في البحر الأحمر.

وأكد سراج اليوم السبت، إصرار بلاده على بناء قاعدة بحرية روسية في البحر الأحمر، موضحاً أن المشكلة التي تواجه المشروع "إجرائية فقط"، وأنه من واجب الطرفين تنفيذه.

وأوضح سراج، في حديثه لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن القاعدة هي نقطة دعم لوجستي في البحر الأحمر، مضيفًا أن البلدين وقعا على الاتفاقية التي سيتم بناء القاعدة بموجبها وأن الموضوع قيد الدراسة في إطار العلاقات بين البلدين.

ووقع الطرفان الروسي والسوداني اتفاقية بشأن "إنشاء مركز دعم لوجستي في بورتسودان للبحرية الروسية" في عام 2019، والذي من المتوقع أن يستضيف ما يصل إلى 300 جندي روسي ويزود سفنهم بالوقود.

السفير السوداني لدى موسكو قاعدةٍ بحرية روسية السودان
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