مسؤول إسرائيلي: تأخير إرسال الأسلحة الأمريكية من شأنه التأثير على خطط الحرب

(مصراوي)

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمه، قوله إن تأخير شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل من شأنه الإضرار بالخطط العملياتية في الحرب.

ولوح عدد من المسؤول الإسرائيليون، بتعريض المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة للخطر بسبب تعليق إرسال شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن قرار وقف إرسال الأسلحة تم بعض محادثات ثنائية بين الجانبين، مضيفة أن إسرائيل أبلغت واشنطن بإحباطها العميق جراء القرار.

وعلقت الإدارة الأمريكية إرسال آلاف الأسلحة الدقيقة إلى إسرائيل.