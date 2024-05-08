تركيا: انطلاق مناورات "عنقاء الأناضول - 2024" بمشاركة عربية

أنقرة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، أن مناورات "عنقاء الأناضول الوطنية -2024 " جارية بنجاح في ولاية قونيا وسط البلاد.

وذكرت الوزارة أن المناورات تشارك فيها قوات من أذربيجان، وقطر، وبولندا، ورومانيا، والسعودية، و تركيا، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

ونشرت الوزارة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مشاهد من المناورات في قيادة قاعدة الطائرات الرئيسية الثالثة في ولاية قونية.

وأشارت الوزارة إلى أن المناورات ستتواصل لغاية 17 مايو الجاري.