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تركيا: انطلاق مناورات "عنقاء الأناضول - 2024" بمشاركة عربية

11:08 م الأربعاء 08 مايو 2024

وزارة الدفاع التركية

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أنقرة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، أن مناورات "عنقاء الأناضول الوطنية -2024 " جارية بنجاح في ولاية قونيا وسط البلاد.

وذكرت الوزارة أن المناورات تشارك فيها قوات من أذربيجان، وقطر، وبولندا، ورومانيا، والسعودية، و تركيا، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

ونشرت الوزارة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مشاهد من المناورات في قيادة قاعدة الطائرات الرئيسية الثالثة في ولاية قونية.

وأشارت الوزارة إلى أن المناورات ستتواصل لغاية 17 مايو الجاري.

وزارة الدفاع التركية أنقرة أذربيجان مناورات عنقاء الأناضول الوطنية قطر السعودية
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