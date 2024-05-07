مسؤولون أمريكيون: مجلس الأمن القومي كان وراء قرار وقف إرسال الذخائر لإسرائيل

مصراوي

قالت شبكة "إن بي سي" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن تؤخر شحنات ذخيرة كان من المتوقع إرسالها إلى إسرائيل.

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن مجلس الأمن القومي الأمريكي كان وراء قرار وقف إرسال الذخائر إلى إسرائيل، إذ أبلغ القوات الجوية بإيقاف شحنات الذخيرة من قاعدة "دوفر" الجوية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن واشنطن أوضحت أنها ستقيد وصول الأسلحة إلى إسرائيل إذا توسعت عملية رفح دون موافقتها.

من جانبها، قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن مصادر، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حجبت شحنتي أسلحة دقيقة لإسرائيل بصورة غير رسمية "عن طريق البيروقراطية".

بدورها، قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا عن مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعلق شحنات من الأسلحة لإسرائيل منذ أسبوعين على الأقل تشمل معدات لصنع قنابل أكثر دقة.

وأكد المصدر أن الولايات المتحدة تحجب أيضا عدة مبيعات تجارية مباشرة كانت مخصصة لإسرائيل.

سبق وأن قالت مجلة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن علقت إرسال نوعين من القنابل الدقيقة من صنع شركة "بوينج" إلى إسرائيل.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن إدارة بايدن تتخذ إجراءات لتأخير نقل الأسلحة إلى إسرائيل لإرسال رسالة سياسية.

كذلك أشارت "إندبندنت" نقلا عن مسؤول أمريكي، أن حجب الأسلحة الهجومية عن إسرائيل لم يعد أمرا غير وارد بالنسبة لإدارة بايدن.