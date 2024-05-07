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BBC

مسؤول إسرائيلي: العملية في رفح ستكون محدودة

11:42 ص الثلاثاء 07 مايو 2024

رفح تحت القصف

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(مصراوي)

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله، إن العملية العسكرية في رفح محدودة النطاق وضد أهداف معينة لحركة حماس في رفح، بحسب زعمه.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف النازحين المدنيين أثناء طريقهم في شارع صلاح الدين بمدينة رفح.

وكانت قوات الاحتلال قد حددت منطقة المواصي كونها "آمنة" رغم ارتكاب مجزرة فيها سابقًا عند مطالبة المدنيين بالنزوح إليها.

واجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح فجر اليوم الثلاثاء وقامت بالسيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر ورفعت العلم الإسرائيلي عليه.

رفح إسرائيل حركة حماس قوات الاحتلال الإسرائيلي
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