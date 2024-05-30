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BBC

بشرط واحد.. حماس تعلن موافقتها على الدخول في مفاوضات مع إسرائيل

09:41 م الخميس 30 مايو 2024

حماس

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وكالات

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها أبدت مرونة وإيجابية مع جهود الوسطاء على مدى جميع جولات التفاوض غير المباشرة السابقة وصولًا لإعلان الموافقة على مقترح الأخوة الوسطاء في الـ6 من مايو الجاري.

وتابعت الحركة في تصريح صحفي اليوم الخميس: “لقد أبلغنا الوسطاء اليوم موقفنا الواضح أنه في حال أوقف الاحتلال حربه وعدوانه ضد شعبنا في غزة استعدادنا التوصل لاتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة”.

وأضافت أن “الاحتلال استخدم هذه المفاوضات غطاء لاستمرار العدوان والمجازر ضد شعبنا الفلسطيني، ورد على موقفنا الإيجابي باجتياح مدينة رفح واحتلال المعبر، وقدم ملاحظات تفضي إلى تعطيل جهود الوسطاء”.

وأوضحت أن الحركة والفصائل الفلسطينية لن تقبل أن تكون جزءًا من هذه السياسة باستمرار المفاوضات في ظل عدوان وقتل وحصار وتجويع وإبادة جماعية لشعبنا.

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