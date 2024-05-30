الرئيس السوري في طهران لتقديم واجب العزاء برحيل الرئيس الإيراني

دمشق - (د ب أ)

استقبل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم الخميس، الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصل إلى العاصمة طهران لتقديم واجب العزاء في الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان .

وقال بيان رئاسي سوري تلقت وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) ، نسخة منه إن الأسد أكد أن الرئيس رئيسي كان يحمل في عقله ووجدانه مصلحة الشعب الإيراني الصديق، ويحمل أيضاً في قلبه مكانة رفيعة لسوريا وشعبها، مستمراً في النهج الثابت الذي يجمع البلدين والشعبين الصديقين.

وقال الأسد ، إن عبد اللهيان قاد دبلوماسية نشطة بين إيران وسوريا وله بصمة في إرساء الاستقرار في المنطقة.

وشدد الرئيس الأسد على أن هذه الحادثة الأليمة لن تؤثر على نهج إيران ودعمها للمقاومة ومساندتها للشعب الفلسطيني، وأن العلاقات بين سوريا وإيران قوية وراسخة لخدمة الشعبين في البلدين وكذلك لاستقرار المنطقة كلها.

بدوره أكد خامنئي أن الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي أدى دوراً بارزاً في تعزيز العلاقات بين طهران ودمشق، وأن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أيضاً كان له اهتمام ودور خاص في هذا المجال.

وكانت الحكومة السورية أعلنت الحداد ثلاثة أيام عقب إعلان وفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه ونظمت السفارة الإيرانية في دمشق مراسم عزاء زاره أغلب وزراء الحكومة السورية وعدد كبير من أعضاء مجلس الشعب .