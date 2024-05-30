إعلان

BBC

الرئيس السوري في طهران لتقديم واجب العزاء برحيل الرئيس الإيراني

05:09 م الخميس 30 مايو 2024

بشار الأسد

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

دمشق - (د ب أ)

استقبل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم الخميس، الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصل إلى العاصمة طهران لتقديم واجب العزاء في الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان .

وقال بيان رئاسي سوري تلقت وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) ، نسخة منه إن الأسد أكد أن الرئيس رئيسي كان يحمل في عقله ووجدانه مصلحة الشعب الإيراني الصديق، ويحمل أيضاً في قلبه مكانة رفيعة لسوريا وشعبها، مستمراً في النهج الثابت الذي يجمع البلدين والشعبين الصديقين.

وقال الأسد ، إن عبد اللهيان قاد دبلوماسية نشطة بين إيران وسوريا وله بصمة في إرساء الاستقرار في المنطقة.

وشدد الرئيس الأسد على أن هذه الحادثة الأليمة لن تؤثر على نهج إيران ودعمها للمقاومة ومساندتها للشعب الفلسطيني، وأن العلاقات بين سوريا وإيران قوية وراسخة لخدمة الشعبين في البلدين وكذلك لاستقرار المنطقة كلها.

بدوره أكد خامنئي أن الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي أدى دوراً بارزاً في تعزيز العلاقات بين طهران ودمشق، وأن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أيضاً كان له اهتمام ودور خاص في هذا المجال.

وكانت الحكومة السورية أعلنت الحداد ثلاثة أيام عقب إعلان وفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه ونظمت السفارة الإيرانية في دمشق مراسم عزاء زاره أغلب وزراء الحكومة السورية وعدد كبير من أعضاء مجلس الشعب .

بشار الأسد دمشق الرئيس السوري الرئيس الإيراني طهران
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* منطوق الحكم على حسين الشحات: إيقاف الحبس وحرمان من عضوية النوادي 5 سنوات
* ترقبوا نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة.. رابط الاستعلام ومصدر يكشف آخر التطورات
* طقس الساعات المقبلة.. أجواء مستقرة يعقبها موجة شديد الحرارة - تفاصيل
* أسعار القمح تقفز 400 جنيه للطن.. وصناعة الحبوب: زادت عالميا