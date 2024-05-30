الرئيس الصيني: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة



وكالات:

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن الرئيس الصيني شي جين بينج أكد خلال كلمته في افتتاح منتدى التعاون العربي الصيني، والذي يشارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبة بلاده بوقف فوري لـ إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد الرئيس الصيني على أن الصين مستعدة للعمل مع الجانب العربي؛ لاستكشاف سبل حل القضايا الساخنة لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل، متابعا: "مستعدون لبناء علاقات صينية عربية كمعيار للحفاظ على السلام والاستقرار العالميين".

وعلى صعيد آخر، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاربعاء، بالعاصمة الصينية بكين، مع "تشاو له جي" رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد تأكيد الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الصينية في مجملها، والذي انعكس في تفاهمات مشتركة تبلورت في صورة مشروعات وبرامج تعاون مهمة بين البلدين، كما ثمن الجانبان العلاقات المتميزة بين برلماني البلدين، والتي انعكست في تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الصينية.