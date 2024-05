زعموا أنه أسير بغزة.. العثور على جثة مستوطن مدفونا بالخطأ داخل قبر بإسرائيل

مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على جثة إلياكيم ليبمان، الذي كان يزعم أنه أسير لدى حماس منذ هجوم 7 أكتوبر.

وأعلن جيش الاحتلال وفاة ليبمان، بعد العثور على جثته في إسرائيل، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الممثلين العسكريين، إلى جانب أعضاء معهد الطب الشرعي ووزارة الصحة، أبلغوا عائلة ليبمان بالنتائج اليوم الجمعة.

وكان ليبمان يعمل كحارس أمن في حفل "سوبر نوفا" الصحراوي في 7 أكتوبر.

